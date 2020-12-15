Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iş yerinde kumar oynayan 20 kişiye 68 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da bir iş yerinde kumar oynayan 20 kişiye 68 bin lira ceza uygulandı. Aramada, kumar malzemeleri ve 13 bin lira ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Haliliye ilçesi Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 20 kişiye 68 bin lira ceza uyguladı. Yapılan aramada, kumar oynamada kullanılan malzemeler ile 13 bin 310 lira ele geçirildi.
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