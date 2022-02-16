Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Şanlıurfa-Mardin kara yolunda hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı.
Kazada hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Ambulans Polis Trafik Kazası
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