Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Şubat'ta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Adreslere yapılan baskında, 4 bin 720 cinsel içerikli kaçak ilaç, 2 bin 176 litre sahte alkollü içki, 1917 paket kaçak sigara, 920 kaçak puro, 215 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 680 kaçak vitanim hapı, 33 kilogram kaçak tütün, 9 milyon 276 bin 800 makaron ve 1 sigara sarma makinesi ile 1 kompresör ele geçirildi.

Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.