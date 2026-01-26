Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
AA 26.01.2026 19:12

Mardin'de gösteri yürüyüşleri 5 gün süreyle yasaklandı

Mardin Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması ile çadır kurma, stant açma, afiş ve pankart asma gibi faaliyetlerin 27-31 Ocak tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

Mardin'de gösteri yürüyüşleri 5 gün süreyle yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, yarın Nusaybin ilçesinde Nevruz Bulvarı'nda düzenlenmek istenen yürüyüşle ilgili olarak, son dönemde Türkiye genelinde ve sınır dışında yaşanan gelişmeler ile bunların kente olası etkileri dikkate alınarak ayrıntılı bir değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Değerlendirme sonucu söz konusu yürüyüş bahane edilerek yürüyüşün yapılacağı tarih öncesi, yürüyüş sırası ve sonrasında kamu düzeni ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği mütalaa edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yukarıda belirtilen tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması maksadıyla, Mardin ili mülki sınırları içerisinde aşağıdaki tedbirlerin alınması Valiliğimizce uygun görülmüştür. 27 Ocak 2026 Salı günü saat 00.01'den başlayarak 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında, açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylem, dış ilçelerden, yapılmak istenen yürüyüşlere katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların ilçelerden çıkışları ve/veya il merkezine girişleri, diğer illerden mezkur toplanma ve yürüyüşlere katılmak amacıyla geldiği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri, geçişleri, çıkışları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A. B ve C maddeleri gereğince yasaklanmıştır."

Mardin
