AA 26.01.2026 17:24

Muğla'da kuvvetli rüzgar: Dalgalar balkonlara ulaştı

Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde saatte 58 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yüksek dalgalar oluştu, deniz ulaşımı aksadı ve bazı tekneler kıyıya sürüklendi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marmaris'te rüzgarın hızı saatte 58 kilometreyi buldu.

Keşişleme esen fırtınamsı rüzgarda yüksek dalgalar oluştu. Marmaris Yat Limanı'nda dalgaların getirdiği sular işletmelere kadar ulaştı.

İçmeler ve Adaköy Mahallesi'nde iki yelkenli kıyıya sürüklenerek karada yan yattı.

Fırtınamsı rüzgar nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara elektrik dağıtım şirketi Aydem ve belediye ekipleri müdahale ediyor.

Bodrum

Deniz ulaşımı aksayan ilçede balıkçılar denize açılamadı.

Rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar sahildeki bazı işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. Kumsallar dalgaların köpükleriyle kaplandı.

Muğla
