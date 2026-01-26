Puslu 10.5ºC Ankara
AA 26.01.2026 10:51

Bağcılar'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 3 ölü

İstanbul Bağcılar’daki bir apartman dairesinde karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen 4 kişiden 3’ü yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 3 ölü

Demirkale Mahallesi 1723 Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayan yakınlarından 2 gündür haber alamayan bir kişi durumu gece saatlerinde polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, balkondan girdikleri evde tüpün açık olduğunu, tüpe aydınlatma cihazının bağlı olduğunu belirledi. Ocak üzerindeki tencerede de yemek bulunduğu ve evde yoğun koku olduğu tespit edildi.

Soruşturma başlatıldı

Evde yapılan aramalarda, İ.M., Z.M. ve F.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşadığı belirlenen B.M. ise ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, evde İGDAŞ ekiplerince yapılan çalışmalarda söz konusu kişilerin karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceği değerlendirildi.

Hayatını kaybedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul
