11.9ºC Ankara
TRT Haber 26.01.2026 09:15

22 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat

Batı Akdeniz, Karadeniz ile Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle 22 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yurt kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 

Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Giresun, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Trabzon, Uşak, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam etmesi, güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri altında diğer bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

