10.5ºC Ankara
AA 26.01.2026 10:25

Sivas'ta zincirleme kaza: 8 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yolcu otobüsü, tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sivas'ta zincirleme kaza: 8 yaralı
[Fotograf: AA]

S.K. yönetimindeki kamyon, Sivas-Kayseri kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında devrildi. A.A'nın kullandığı otomobil de devrilen kamyona çarptı.

Y.A. idaresindeki tır, devrilen kamyona ve otomobile çarparken, İ.Ç'nin kullandığı yolcu otobüsü ise otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta zincirleme kaza: 8 yaralı

Kazada sürücüler S.K, A.A, Y.A. ile kamyonda bulunan Ç.K. ile otomobilde bulunan A.A., E.H., T.S. ve H.S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. 

OKUMA LİSTESİ