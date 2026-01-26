Sivas'ta zincirleme kaza: 8 yaralı

S.K. yönetimindeki kamyon, Sivas-Kayseri kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında devrildi. A.A'nın kullandığı otomobil de devrilen kamyona çarptı.

Y.A. idaresindeki tır, devrilen kamyona ve otomobile çarparken, İ.Ç'nin kullandığı yolcu otobüsü ise otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler S.K, A.A, Y.A. ile kamyonda bulunan Ç.K. ile otomobilde bulunan A.A., E.H., T.S. ve H.S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.