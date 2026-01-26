Duman 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 26.01.2026 14:03

Kedisine sarılarak ağlayan “Ali Dede” yaşamını yitirdi

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, 8 yıl önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelen evinin önünde kedisine sarılarak gözyaşı döktüğü fotoğraf karesiyle tanınan Ali Meşe hayatını kaybetti.

Kedisine sarılarak ağlayan “Ali Dede” yaşamını yitirdi

Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde oturan Ali Meşe’nin evinde, 17 Ocak 2018’de benzin dökerek sobayı yakmaya çalıştığı sırada yangın çıktı.

Ali Meşe’nin eşi, engelli oğlu ve kedisiyle yaşadığı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Ali Meşe'nin yangının ardından kucağındaki kedisiyle, yanan evin önünde çekilen fotoğrafı herkesi derinden etkiledi.

Dönemin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Türkiye’de ve dünyada gündem olan fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak Ali Meşe’ye yardım yapılacağını duyurmuştu. Sonrasında Ali Meşe, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla yangından 4 ay sonra yeni evine kavuşmuştu.

‘Ali Dede’ olarak hafızalara kazınan Ali Meşe, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle dün, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Meşe’nin cenazesinin Ordular köyünde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi. 

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Bağcılar'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 3 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
13:57
Altın ve gümüş tarihi zirvesini yukarı taşıdı
13:50
Japonya'da, Çin'e gönderilecek pandalara veda için binlerce kişi hayvanat bahçesine akın etti
13:46
Bakan Tekin: Mekan da başlı başına bir öğretmendir
13:39
Bakan Bolat: Gümrüklerden 187 milyon yolcu geçti
14:22
Numan Kurtulmuş: Suriye'yi kimse terör örgütleri vasıtasıyla zehirlemeye kalkmasın
Kardan oyun parkı çocukların yüzünü güldürdü
Kardan oyun parkı çocukların yüzünü güldürdü
FOTO FOKUS
Şark Fatihi ve Yetimlerin Babası: Kazım Karabekir
Şark Fatihi ve Yetimlerin Babası: Kazım Karabekir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ