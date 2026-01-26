Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
AA 26.01.2026 18:58

Isparta'da scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Isparta'da hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Isparta'da scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkisini sürdürmesi beklenen yoğun yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşların ve sürücülerin can güvenliği ile trafik seyir emniyetinin sağlanması amacıyla ilave tedbir alındığı belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla yarın 08.00'e kadar il genelinde motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışının yasaklandığı ve motokuryelik yapılamayacağı kaydedilen açıklamada, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Isparta Motosiklet Kar Yağışı
