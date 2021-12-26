Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 14:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mardin'de bina inşaatındaki çökmede 1 işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Mardin'de bir inşaatta beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.
Olay merkez Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi.
Beton döküldüğü sırada kalıplar çöktü, 2 işçi enkaz altında kaldı. İşçilerden biri çevredekilerin yardımı ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altındaki işçi Saim Toparlı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Mardin
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