Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayıp ihbarı verildi, trafik kazasında öldüğü belirlendi
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da, kendisinden haber alınamayan İbrahim Akyüz’ün geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiği belirlendi.
Giresun merkezine bağlı Kemaliye köyündeki evinden hafif ticari aracıyla ayrılan 64 yaşındaki İbrahim Akyüz'den bir daha haber alınamadı.
Akyüz'e telefonla ulaşamayan yakınları, durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekiplerine bildirdi.
AFAD, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve jandarma ekipleri, köylülerin de yardımıyla başlattıkları aramada Akyüz'ün aracını, Kemaliye köyü Darıbaşı mevkiinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma düşmüş halde buldu.
Akyüz'ün öldüğünü belirleyen ekipler, cesedi Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.
Etiketler: AFAD Giresun Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Kazası
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