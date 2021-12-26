Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Besiciler, hayvanlarını soğuktan örtülerle koruyor
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta besiciler, canlı hayvan pazarına getirdikleri hayvanlarını örtülere sararak soğuktan korumaya çalışıyor.
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde her hafta cumartesi günleri kurulan canlı hayvan pazarına gelen besiciler, soğuk havada zor anlar yaşıyor.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden pazara gelen besiciler, hayvanlarını naylon branda ve battaniyelerle soğuktan korumaya çalışıyor.
Termometrelerin sabah saatlerinde sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği ilçede, besiciler de pazarın içinde yaktıkları araba lastikleriyle ısınmaya çalışıyor.
Etiketler: Hayvancılık Sivas
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