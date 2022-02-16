Mardin'de 7 kişiye saldıran köpekte kuduz şüphesi
Mardin'in Derik ilçesinde sokak köpeğinin saldırdığı 4'ü çocuk, 7 kişi tedavileri ve kuduz aşıları yapılarak taburcu edildi.
Derik ilçesinde okuldan dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Abdullah Çakı, Ali Osman Karabat, Resul Yıldız, Mehmet Yıldız, Kübra Ölçer, Mülkiye Ölçer ile Ergül Esen vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Mahallelinin müdahalesiyle köpek uzaklaştı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalelerinin ardından Derik, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kuduz aşıları yapıldı
Hastanede tedavileri tamamlanan 7 kişiye kuduz aşısı yapıldığına dikkat çeken İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastaların takibinin evlerinde de devam edeceğini söyledi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, dün gece yaptığı aramalarda köpeği bulup yakaladı.
Hayvan barınağına götürülen köpeğin kuduz olup olmadığı 10 günlük gözlem süresi içerisinde belirlenecek.