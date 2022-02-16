Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde yer alan çizgili sırtlan, Hatay'da fotokapana takıldı.

Sevimli halleriyle dikkat çeken çizgili sırtlan, bir süre sonra kadrajdan çıktı.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, Hatay'ın bulunduğu konum itibarıyla biyoçeşitlilik açısından önemli olduğunu söyledi.

"Çizgili sırtlanın kaydını almanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Bu kapsamda, 2016 yılından bu yana çizgili sırtlanın yayılış durumu ve ekolojisini belirlemek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Öğünç, şu bilgileri verdi:

"Çalışma alanı Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı arasındaki Bozkır ve Leçelik bölgeleri ve alanlarında kurulu fotokapanlarda çizgili sırtlan kaydı daha önce alınmıştı. Dernek olarak düzenli şekilde çizgili sırtlanlarla ilgili izleme ve koruma çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak Kırıkhan bölgesinde sağlıklı bir çizgili sırtlan bireyinin kaydını almanın mutluluğunu yaşıyoruz."