Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlünün bulunduğu yeri tespit etti.
Gülşehir ilçesine bağlı Gülpınar köyündeki adrese baskın yapan ekipler, firari hükümlüyü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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