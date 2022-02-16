Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asansör boşluğuna düşen bekçi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'te temizlik yaparken 3. kattan asansör boşluğuna düşen inşaat bekçisi hayatını kaybetti.
Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'ndeki bir inşaatta bekçi olarak çalışan Suriye uyruklu Muhammet Cabran, temizlik yaparken dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
Ağır yaralanan ve ambulansla Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Cabran, kurtarılamadı.
Cabran'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Etiketler: İşçi İşçi Ölümleri
Son Haberler
- 13:40
- 13:40
- 13:29
- 13:18
- 13:25
Sıradaki Haber
Amanoslar'da teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz