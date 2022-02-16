Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amanoslar'da teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 3 depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-2 Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu kapsamında Amanos Dağları kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Depolar imha edildi
Ekipler, kırsalda PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 depo tespit etti. Depolarda, sırt çantası, 11 mutfak tüpü, serum ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.
Malzemelere el konuldu, depolar imha edildi.
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele
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