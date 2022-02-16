Osmangazi ilçesinde bulunan Çekirge Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde görevli Dr. Mehmet Doğan ile meslektaşı Dr. Cengiz Çelik arasında borç meselesinden tartışma çıktı.

Verdiği 1470 doları geri isteyen Dr. Çelik ile para almadığını öne süren Dr. Doğan arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşdü.

İkili arasındaki kavgada Çelik'in sağ el işaret parmağı kırıldı. Diğer doktorların araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

Birbirlerinden şikayetçi oldular

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 doktoru da ifadeleri alınmak üzere Çekirge Polis Merkezi'ne götürdü. Birbirlerinden şikayetçi olan doktorlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"Odanın kapısını kilitledi, boğazıma sarıldı"

Savcılık soruşturması kapsamında ifadeleri alınan doktorlardan Cengiz Çelik, hastanenin doktor soyunma odasında yaşanan kavga ile ilgili, daha önce sorun yaşadığı meslektaşı Mehmet Doğan’ın üzerine yürüyerek, küfür ve hakaret edip, tehditte bulunduğunu söyledi.

Kendisiyle tartışmak istemediği için odayı terk etmek istediğini ancak odanın kapısının Doğan tarafından kilitlendiğini iddia eden Çelik, "Mehmet Doğan arkamdan gelerek kapının kolunu tuttu, elime ve boğazıma saldırdı. Ben ona vurmadım. Sadece canımı acıttığı için uzaklaşması için itikledim, daha sonra araya giren diğer doktor arkadaşlarımız bizi ayırdı" dedi.

"Tehdit etmeye başladı"

Mehmet Doğan ise soyunma odasının kapısını Cengiz Çelik’in kilitlediğini öne sürdü.

Çelik’in kendisine verdiğini iddia ettiği 1470 dolar borç parayı geri isteyip, eşine ve annesine küfrettiğini söyleyen Doğan, "Boğazıma sarılarak beni tehdit etmeye başladı. Bu sırada odada bulunan doktorlar araya girerek Çelik’i tutmaya çalıştı. Bu 10-15 dakika sürdü" diye konuştu.

İfadelerine başvurulan tanık doktorlardan biri, Cengiz Çelik’in Mehmet Doğan’a küfür ve hakaret ettiğini söylerken, odadan çıktığı için herhangi bir darp olayına şahit olmadığını söyledi. Diğer tanık doktor da "Herhangi bir şekilde şiddet ve hakaret içerikli söz duymadım ve buna tanık olmadım" dedi.

5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan soruşturma sonrası sanık Mehmet Doğan hakkında 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Doğan'ın meslektaşı olan Cengiz Çelik'i 'Seni dövdürtürüm, seni bu hastaneden sürdürürüm' diyerek hakaret, küfür ve tehdit ettiği belirtilerek, "Doğan'ın müştekiyi darp ederek, vücudunda kemik kırılmasına neden olacak şekilde yaraladığı, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği deliller kapsamında anlaşılmıştır" görüşüne yer verildi.