Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 14:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Peşindekilerden kaçmak için nehre atlayan kişi kayboldu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisini kovalayanlardan kaçmak için nehre atlayan kişi kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine nehirde arama çalışması başlatıldı.
31 yaşındaki Salih Şimşek, salı günü kendisini kovalayan kişilerden kaçmak için Sakarya Nehri'ne atladı.
Bir süre suda kulaç atan Şimşek, akıntının gücüne dayanamayarak gözden kayboldu.
Nehirde arama başlatıldı
Çevredekilerin ihbari üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, gece boyu botla arama yaptı.
Günün ilk ışıklarıyla nehre dalgıçlar da yönlendirildi. Su altında arama yapan ekipler henüz bir ize rastlayamadı.
Şimşek'in kovalamaca sonrası nehre atladığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
Atlama anı kamerada
Öte yandan Şimşek'in nehre atladığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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