Fatih Mahallesi'nde bulunan bir kebapçıda motokurye olarak işe giren Kaan Ç., siparişe çıktıktan sonra geri dönmedi.

Aradan bir süre geçtikten sonra işyerini arayan müşteri, siparişinin gelmediğini söyledi.

GPS üzerinden motosikletin nerede olduğunu kontrol eden işletme sahibi Turhan Polat, aracın Avcılar Parseller Mahallesi'nde bulunan bir tamircide olduğunu gördü.

GPS'yi söktürdü

Bunun üzerine tamirciye bir çalışanını gönderdi. Tamirciye giden çalışan, motosikleti sordu. Tamirhanenin sahibi ise Kaan Ç.'nin getirdiği motosikletin gevşeyen aynasını sıktıklarını, ardından da gittiğini söyledi.

GPS sinyali kesilen motosikletinin çalındığını anlayan Turhan Polat, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"Karakola gidip şikayetçi olduk"

Yaşanan hırsızlığı anlatan Turhan Polat, "Dün saat 11.30 sıralarında bize kurye olarak işe başvuran kişiden belge istedik. Bize sadece nüfus kayıt örneğinin olduğunu söyledi. Biz de işe aldık. İkinci siparişinde POS cihazı ile motosikleti alıp götürdü. Motosikletimiz o saatten bu yana kayıp. Karakola gidip şikayetçi olduk. Orada bu kişinin 4 tane daha dosyası olduğunu söylediler" dedi.