İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 5 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada iki tutuksuz sanık, tarafların avukatları ve maktul Okan Karaten'in eşi Elanur Karaten hazır bulundu.

Duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Yunus Aksak, "Silah seslerini duyunca yere ateş ettim. Hedef gözeterek veya herhangi birisine ateş etmedim. Herhangi birini öldürme ya da yaralama kastım yoktu. Büyük bir panik ve korkuyla yere doğru ateş ettim. Ölen şahsa doğru ateş etmedim. Daha sonra hızlı bir şekilde olay yerinden kaçtım. Ölen kişinin eşine de buradan baş sağlığı diliyorum. Olay nasıl oldu çok şaşkınım" ifadelerini kullandı.

Sanık Aksak, soru üzerine kendisindeki silahın "uzi" olduğunu söyledi.

Okan Karaten'i tanımadıklarını ve hedef almadıklarını söylediler

Savunma yapan diğer sanıklar da, olayın içinde yer aldıkları için pişman olduklarını söyleyerek, Okan Karaten'in ailesine başsağlığı diledi.

Arsa nedeniyle çıkan tartışmada, kendilerine silah çekilmesi nedeniyle korku içinde havaya ateş ettiklerini belirten sanıklar, Okan Karaten'i tanımadıklarını ve hedef almadıklarını ifade ettiler. Sanıkların ifadelerinin arasında çelişki olduğunu söyleyen Okan Karaten'in ailesinin avukatı ise sanıkların en ağır cezayla cezalandırılmasını ve eksik hususlar için araştırma yapılmasını istedi.

"Hepsinden şikayetçiyim"

Maktul Okan Karaten'in eşi Elanur Karaten sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

"Bana başsağlığı dileyen sanıkların hiçbirinin baş sağlığını kabul etmiyorum. Kocamın katilleriyle ilk defa karşı karşıyayım. Otoparkı mahalleden biliyorum. Mahallede çok sevilmeyen, mafyatik tiplerdi. Tüm esnafa selam verirken, onlara hiçbir şekilde selam vermezdim. Söz konusu otel ile onların husumetli olduğunu herkes biliyordu. Biz defalarca onların tartıştığına şahit olduk. Arabayı kullanan Cem İşişler'di. Kızım hastaydı. Moralimiz çok bozuktu. Çocuk ağladığı için yemek yedirmek için parka çıkardık. Mahallenin çok kalabalık olduğu bir saatte, bu arkadaşların hepsi ateş etmeye başladı ve biz arada kaldık. Kocam ateş edilince çocuğun önüne atladı ve tek kurşunla öldürüldü. Ne yere ateş ettiler, ne havaya ateş ettiler. Birini öldürmeme şansları hiç yoktu. Kocama geldi kurşun, çocuğuma da gelseydi.

Hepsinden şikayetçiyim. Bir evladı babasız bırakmak çok acı bir şey. Üstelik 40 metrekarelik bir alan için. Tüm haber kanallarında çocuğunu koruyan baba olarak geçti. Benim çocuğum internette görecek ve bana babam için ne yaptı diyecek. O yüzden ben sonuna kadar gideceğim."

Olay yerinde gördüğü sanıkları teşhis eden Karaten, "Net bir şekilde Yunus Aksak'ın kocama doğru geldiğini, ateş ettiğini gördüm. Bu yüzü asla unutmam" dedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet dinlenmeyen sanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

"Çocuğumu dışarı çıkaramıyorum"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Elanur Karaten, şöyle konuştu:

"Ortada aydınlanmamış korkunç bir cinayet var. Rahatlıkla tutuklular cezaevinden bağlanarak bana başsağlığı dilediler. Sanki kazara yapmışlar 'yanlışlıkla havaya ateş ediyordum, yere ateş ediyorum' gibi saçma sapan cümleler kurarak bütün görüntüleri reddediyormuş gibi davrandılar. Çocuğumu dışarıya bile çıkaramıyorum. Parka götürmek ne kelime. Bu da tabi psikolojik süreç, psikolojik destekte alıyorum zaten. Çocuğumu hiçbir yere çıkarmıyorum. En fazla çıkardığım dayımın evi, o da yakın diye. Onun dışında herhangi bir yere çıkarmıyorum. Doktor kontrolüne giderken bile arkadan, otoparktan arabaya biniyorum sanki suçluymuşum gibi."