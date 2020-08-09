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Mardin'de 2 mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinde toplam 2 mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı getirildi.
Mardin Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Valilik, 08 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 21.30'dan itibaren Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi ile mezralarında, Derik ilçesi Çayköy Mahallesi, mezraları ile kırsal alanlarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
Etiketler: Mardin sokağa çıkma yasağıSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 02:24
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