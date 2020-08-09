Haber Giriş: Kaynak: AA
Bolu'da kumar operasyonu: 6 kişiye 25 bin 200 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da kıraathanede kumar oynadıkları, maske takmadıkları, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 kişiye ve iş yeri sahibine 25 bin 200 lira ceza kesildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Semerkant Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda kumar oynadığı iddia edilen 5 kişi ile iş yeri sahibi hakkında işlem yaptı.
Söz konusu 6 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Bolu kumar operasyonu maske sosyal mesafeSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 00:54
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