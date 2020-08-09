Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 63 bin 842 test yapıldı, 1172 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 1082 kişi iyileşti. COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 222 bin 656 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 202 bin 370, vaka sayısı 239 bin 622 ve vefat 5 bin 829 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 587, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,1 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı" sözlerine yer verdi.

Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/JVZWpIZgjY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 8, 2020

Kilis'te taziye ziyaretleri yasaklandı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 bin 761 riskli alanda yapılan kontrollerde, karantina kurallarına uymayan işletme ve şahıslara 66 bin 788 lira ceza uygulandı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir köy ile Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir mahallede koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 10 işletmenin mühürlendiği açıklandı.

Kilis'te, koronavirüs ile mücadele kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı.

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, bir günde 2 bin 598 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.