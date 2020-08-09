Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Düzce geçişinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun kapanan İstanbul yönü araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol, yeniden trafiğe açıldı.
Onur Çetin idaresindeki otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti 3'üncü viyadükler mevkiinde önünde seyreden otomobile çarptı.
Kazanın şiddetiyle orta bariyerlere çarparak durabilen otomobillere arkadan gelen Özgür Sakallı yönetimindeki ve Güven Doğan idaresindeki otomobil çarptı.
Kazada, Özgür Sakallı ve otomobillerde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapandı
Olay yerinde hazır bulunan ambulanslara alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü yaklaşık yarım saat trafiğe tamamen kapatıldı. Kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
- 03:02
- 02:48
- 02:35
- 02:24
- 02:01