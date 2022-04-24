Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 08:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobile ateş açıldı: 2 yaralı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir otomobile pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6232 Sokak'ta park halindeki 45 ADV 213 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan otomobildeki Serkan Sezer (25) ve Azad Bozdağ (22) sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Azad Bozdağ’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Manisa
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