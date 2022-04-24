İstanbul'un Tuzla ilçesinde İçmeler yan yolda Pendik yönüne giden bir otomobil, park halindeki panelvana çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçtaki sürücü ile iki yolcuyu yaralı olarak çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti.

Yaralanan 2'si ağır 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.