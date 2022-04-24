Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 02:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil park halindeki panelvana çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Tuzla'da bir otomobil, park halindeki panelvana çarptı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde İçmeler yan yolda Pendik yönüne giden bir otomobil, park halindeki panelvana çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçtaki sürücü ile iki yolcuyu yaralı olarak çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti.
Yaralanan 2'si ağır 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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