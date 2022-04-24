Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 03:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da kereste fabrikasındaki yangın kontrol altında
[Fotoğraf: İHA]
Yalova'nın Altınova ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Altınova ilçesinde Kaytazdere Sanayi Sitesi'ndeki bir kereste fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
Yangını fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
[Fotoğraf: DHA]
Yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekipleri desteğe geldi.
Öte yandan, yangın nedeniyle fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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