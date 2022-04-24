Altınova ilçesinde Kaytazdere Sanayi Sitesi'ndeki bir kereste fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Yangını fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekipleri desteğe geldi.

Öte yandan, yangın nedeniyle fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.