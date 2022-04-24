Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 03:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hırsızlık şüphelisi çocuğun 20 sabıka kaydı çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet çalan 13 yaşındaki şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahsın, 20 hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi.
Olay Orhaniye Mahallesi 1. Çamlıbel sokakta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan motosiklet çalındı. Olayı gören vatandaşlar durumu İnegöl Polisine bildirdi.
Polis ekipleri çevredeki sokaklarda motosikleti aramaya başladı.
Yenice Mahallesi Mustafabey caddesinde motosikleti sürükleyerek götüren şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Yakalanan şüpheli 13 yaşındaki Seyit A. E. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahsın, 20 hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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