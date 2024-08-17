Manisa'da orman yangınları: 1440 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa'nın Gördes ve Salihli ilçelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polisimizin koordinesinde, Karayakup köyü 60, Yeniköy Mahallesi 260, Kale Mahallesi 200, Kemer Mahallesi 400, Kurttuhan Mahallesi 270 ve Hacıhıdır köyünden 250 vatandaşımız olmak üzere toplam 1440 vatandaşımız tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

İzmir'de 900 kişi tahliye edildi

Yerlikaya, İzmir'de de orman yangınlarına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde 900 vatandaşın tahliye edildiğini açıklamıştı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.