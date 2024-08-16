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Türkiye
TRT Haber 16.08.2024 18:35

Çamaşır makinesine yılan girdi

Hakkari’nin Derecik ilçesinde Gazi Çetintaş, çamaşır makinesinde elbiseleri yıkadığı esnada makinenin içerisinde bir yılan olduğunu fark etti. Hemen makineyi durduran Çetintaş, yılanı makineden çıkartıp doğal yaşam alanına bıraktı.

Hakkari´nin Derecik ilçesine bağlı merkez mahallesinde ilginç bir olay yaşandı. Gazi Çetintaş isimli bir vatandaş, kirli çamaşır sepetinden aldığı kıyafetleri çamaşır makinesine attıktan sonra makineyi çalıştırdı.

Ancak kısa süre sonra makinenin camından baktığında kıyafetlerle birlikte dönen bir yılanı fark etti. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Gazi Çetintaş, durumu cep telefonuyla kayda aldıktan sonra hemen makineyi durdurdu.

Olay, mahallede kısa sürede duyulurken, yılan herhangi bir zarar görmeden doğaya geri bırakıldı.

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