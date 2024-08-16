Tersane İstanbul projesi tamamlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarihi İstanbul Proje alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Uraloğlu,“1,8 kilometrelik sahil hattını bir buçuk yüzyıldan sonra insanımızla buluşturmuş olacağız" dedi.

600 yıllık tarihi yapı İstanbul'a kazandırılıyor

Tersane İstanbul’un tarihi Osmanlı tersanelerini yeniden İstanbul’un kalbine taşıyacağının da altını çizen Bakan Uraloğlu, “Tersane İstanbul 4 fazda inşa ediliyor. Şu anda proje genelinde ilerleme seviyemiz yüzde 69. Halka açılacak birinci faz kapsamında olan 25. ve 26. blokların kısmi kabulünü 11 Haziran’da yaptık. Bu yıl bitmeden birinci fazın tamamlanmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 889 milyon dolarlık dev yatırımı kamu kaynağı kullanmadan gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, projenin 45 yıllık işletme süresince de hazineye toplamda 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri kazandıracağını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, Osmanlı İmparatorluğu’ndan 600 yıllık bir mirası çağdaş bir yaşam alanı olarak şehre geri kazandıracak Tersane İstanbul projesini yerinde inceleyerek, açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, “Burada bulanan tarihi tersanemiz Tersane-i Amire, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden iki yıl sonra, 1455’te kuruldu. Fatih Sultan Mehmet sonrasında yeni kızaklar ile savaş gemisi yapımında kullanılan havuzlar inşa edilerek tersane gelişmeye devam etti. Burası 16 ve 17. yüzyıllarda Akdeniz Bölgesi’nde yer alan en büyük tersanelerdendi” ifadelerini kullandı.

"Tarihi dokuyu koruyarak vatandaşlarımızı tekrar Haliç ile buluşturacağız"

Tersanenin, Cumhuriyet döneminde askeri ve sivil gemilerin yapımı, bakımı ve onarımında kullanıldığını anımsatan Uraloğlu, proje alanının son 30 yılda tersane işlevini yitirdiğini kaydederek, “Bu nedenle tarihi tersanemizin karakterini koruyarak bu alanı gelecek nesillere aktarmak için Tersane İstanbul projesini geliştirdik. Özellikle yaklaşık 150 yıldır sivillere kapalı bu alanda, tarihi dokuyu koruyarak vatandaşlarımızı tekrar Haliç ile buluşturma amacını taşıyoruz" dedi.

Uraloğlu, proje kapsamında sahil şeridinde yürüyüş ve bisiklet parkurları, kafe ve dinlenme mekanları, sosyal aktivite alanları ve bin kişilik cami ile kütüphane de yapılacağını belirterek, “Gençler ve öğrenciler için deneyim odaklı aktivite alanları, tarihi yarımadanın turizmini destekleyen konaklama alanları, 70’er yatlık 2 yat limanı ve su sporları alanları oluşturuyoruz. Böylece 1,8 kilometrelik sahil hattını bir buçuk yüzyıldan sonra insanımızla buluşturmuş olacağız” dedi.

“İstanbul’un marka değerine önemli bir katkıda bulunuyoruz”

Projenin tamamlanması ile toplam alanı 83 bin 300 metrekare olan 26 adet tescilli tarihi yapıyı da restore ederek kullanımına kazandıracaklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Özetle bu eşsiz bölgenin hem endüstri mirasına sahip çıkıyor hem de İstanbul’un marka değerine önemli bir katkıda bulunuyoruz. Tersane İstanbul, tarihi Osmanlı tersanelerini yeniden İstanbul’un kalbine taşıyacak, gözlerden uzak kalan tersane bölgesi, zengin geçmişini gözler önüne seren örnek bir koruma yaklaşımıyla, yeniden kent yaşamının canlı bir parçası olacak” diye konuştu.

"Hazinemize toplam 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri kazandırmış olacağız"

Uraloğlu, yaklaşık 889 milyon dolarlık dev bir yatırım olan projeyi kamu kaynağı kullanmadan gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “45 yıllık işletme süresince de hazinemize toplam 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri kazandırmış olacağız. Tersane İstanbul projesini hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir kazanım olarak görüyorum. Tarihi simge yapılarıyla, dört mevsim İstanbullular için popüler bir kültür-sanat etkinlikleri merkezi olacağına inanıyorum. Bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisiyle gerek İstanbullular gerek yerli ve yabancı turistler için bir çekim noktası haline gelecektir” şeklinde konuştu.