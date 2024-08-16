Kilis'te terör örgütü üyesi bir şüpheli yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin bazı faaliyetlerine katıldığı belirlenen Suriye uyruklu M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye üye olduğu ve Suriye/Deyrizor ve Kobani bölgesinde silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetler yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu M.E, kent merkezinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.