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Türkiye
AA 16.08.2024 16:25

Kilis'te terör örgütü üyesi bir şüpheli yakalandı

Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis'te terör örgütü üyesi bir şüpheli yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin bazı faaliyetlerine katıldığı belirlenen Suriye uyruklu M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye üye olduğu ve Suriye/Deyrizor ve Kobani bölgesinde silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetler yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu M.E, kent merkezinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kilis PKK/YPG Suriye Terör Örgütü
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