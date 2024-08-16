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Türkiye
AA 16.08.2024 15:18

Adana ve Mersin'de sıcak hava etkisini sürdürüyor

Adana ve Mersin'de yüksek nem oranıyla etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunalttı. Vatandaşlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarındaki gölgelik alanları tercih etti.

Adana ve Mersin'de sıcak hava etkisini sürdürüyor
[Fotograf: AA]

Hava sıcaklığının 38 derece, nem oranının ise yüzde 53 ölçüldüğü Adana'da vatandaşlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarındaki gölgelik kısımları tercih etti.

Bazı çocuklar ise tehlikeye ve uyarılara rağmen sulama kanallarına girdi.

Adana ve Mersin'de sıcak hava etkisini sürdürüyor

Mersin'de de nem oranının yüzde 62'ye çıkmasıyla kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı.

Bunaltıcı hava nedeniyle vatandaşların sıklıkla kullandığı caddeler boş kaldı. 

Adana ve Mersin'de sıcak hava etkisini sürdürüyor

Serinlemek için sahile gidenler, ağaç gölgelerinde dinlendi, taşıdıkları şemsiyelerle güneşin etkisini azaltmaya çalıştı.

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