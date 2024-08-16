İstanbul'da kaçak cep telefonu aksesuarı operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kentte kaçakçılık suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Fatih ilçesinde telefon aksesuarları satan iş yerlerine ait 9 depoda gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarlarının bulundurulduğu ve el altından piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce önceki gün 9 depoya düzenlenen operasyonda, çeşitli markalara ait 286 bin 285 cep telefonu kılıfı, 3 bin 321 kablosuz kulaklık (bluetooth kulaklık), 945 taşınabilir batarya (powerbank), bin 500 cep telefonu kartlığı, 12 bin 832 başlık, kablo ve şarj setleri, bin 600 telefon çantası ve askısı,14 bin 790 cep telefonu dönüştürücü kablo olmak üzere toplamda 320 bin 973 gümrük kaçağı aksesuar ele geçirildi.

Ele geçen emtiaların piyasa değerinin 750 milyon lirayı aştığı belirtildi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.