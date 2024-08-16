Peribacalarına reklam için pamuk yapıştıran firmaya para cezası kesildi

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu.

Kapadokya Fotoğrafçılar Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi'nde fotoğraf çeken dernek üyeleri, kaya oyma yapının içinde reklam çekimi için hazırlık yapanların duvarlara kimyasal içerikli yapıştırıcı kullanarak elyaf yapıştırdığını gördü.

Uzman ekiplerce temizlik çalışması yapıldı

Kapadokya Alan Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kaya oyma yapının duvarlarına kimyasal içerikli madde kullanarak elyaf yapıştırdıkları tespit edilen firmaya para cezası kesilerek, gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Firmaya 2 milyon lira paza cezası uygulandı

Alanda uzman ekiplerce gerekli temizlik çalışmasının da yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu alan, bugün sabah saatlerinde Kapadokya Alan Başkanlığı ile Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Yapıya zarar veren firmaya yaklaşık 2 milyon TL tutarında ceza kesilirken, firma yetkilileri hakkında hukuki işlem başlatıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki bu değerli alanın korunması adına gerekli tüm önlemler alınmış olup, Göreme Vadisi'nin bu tür olumsuz eylemlerden korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gereken tüm çalışmalar takip edilecektir."​​​​​​​