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Türkiye
AA 16.08.2024 12:37

Denizli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
[Fotograf: AA]

Sakızcılar Mahallesi Darı Deresi mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler otomobile ulaşmakta zorluk çekti. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri halatla otomobilin bulunduğu yere ulaştı.

Denizli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü

Ekipler, kaza esnasında araçtan savrulan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeleri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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