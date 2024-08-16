Sanatını görev aşkıyla buluşturuyor

Ordu Jandarma Komutanlığı'na bağlı sosyal tesislerde görevli 29 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yasin Enes Mumcu, herhangi bir eğitim almayan kendini geliştirmeyi başardığı rölyef sanatını görev yerinde de sürdürmek istedi. Bu talebini komutanlarına ileterek gerekli izinleri alan Mumcu, Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin duvarlarına Türkiye haritası, Türk bayrağı ve Atatürk rölyefi yaptı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabında Mumcu'nun, Türk bayrağı renginde boyanmış Türkiye haritasını duvara resmederken çekilen videosuna yer verdi.

August 12, 2024

İçişleri Bakanlığı'nın, duvara bayraklı Türkiye haritasını resmederken çekilen videosunu 'Sanat, görev aşkıyla buluşuyor' mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştığı Mumcu, sanata duyduğu sevgiyi anlattı.

"Sanatımı görenler çok beğeniyor"

Evli ve 2 çocuk babası Mumcu, askerlik mesleğine 2019'da başladığını, küçüklüğünden itibaren resim yapmayı çok sevdiğini söyledi. Mumcu,"Önce heykel yapıyordum. Ardından rölyef sanatına ilgi göstermeye başladım. Bu sanatımı ileri seviyelere kadar taşımayı başardım" dedi.

Mumcu, Ordu'da komutanlarının desteğiyle rölyef sanatını sürdürme imkanı bulduğunu belirterek, ortalama 15 metrekarelik duvarlarda çalıştığını, düzenli çalışması durumunda yaklaşık 10 gün gibi bir sürede eseri tamamladığını belirtti.

Mumcu, "Sanatımı görenler çok beğeniyor. Hepsinin ilgisini çekiyor. Hayranlıkla inceliyorlar" ifadelerini kullandı. Bu alanda kendini geliştirmeye ve yeni eserler yapmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.