Çorum’da otomobille çarpışan işçi servisi, tıra çarptı: 14 yaralı

25 yaşındaki Emirhan K. idaresindeki servis minibüsü ile 42 yaşındaki Derya D.'nin kullandığı otomobil, Çorum-Ankara kara yolunun 3'üncü kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan servis minibüsü park halindeki tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile iki araçta bulunan 14 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.