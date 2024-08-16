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Türkiye
AA 16.08.2024 14:37

Aydın'da makilik alanda yangın

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Önlemler kapsamında 20 ev boşaltıldı.

Aydın'da makilik alanda yangın
[Fotograf: AA]

Akyeniköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Şu anda 20 ev tahliye edildi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 3 uçak, 9 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 7 itfaiye aracı ve 7 su tankeriyle müdahale ediliyor" diye konuştu.

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