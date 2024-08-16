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Türkiye
İHA 16.08.2024 17:28

Bursa'da tekstil fabrikasındaki 11 işçi kimyasal maddeden etkilendi

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında kimyasal sızıntıdan etkilenen 11 işçi tedavi altına alındı.

Bursa'da tekstil fabrikasındaki 11 işçi kimyasal maddeden etkilendi
[Fotograf: İHA]

Olay, saat 13.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi.

Hidroklorik asit kutusu yere dökülünce suyla temas ederek reaksiyon oluşturdu. Kimyasal gaz fabrikaya hızla yayılmaya başladı. Gaza maruz kalan 11 işçi fenalaştı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenen işçiler ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fabrikadaki işçiler tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri de fabrikadaki gaz buharını tahliye etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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