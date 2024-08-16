Bursa'da tekstil fabrikasındaki 11 işçi kimyasal maddeden etkilendi

Olay, saat 13.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi.

Hidroklorik asit kutusu yere dökülünce suyla temas ederek reaksiyon oluşturdu. Kimyasal gaz fabrikaya hızla yayılmaya başladı. Gaza maruz kalan 11 işçi fenalaştı.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenen işçiler ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fabrikadaki işçiler tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri de fabrikadaki gaz buharını tahliye etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.