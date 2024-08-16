İzmir'deki yangının nedeni piknik ateşi

Yangın nedeniyle İzmir'e giden Yumaklı, yangınla ilgili bilgi aldıktan sonra Seyirtepe mevkisinde yaptığı açıklamada, dün gün boyunca Türkiye genelinde 72 yangının çıktığını, bunlardan 45'inin kontrol altında olduğunu, 27'sine müdahalenin devam ettiğini hatırlattı.

Karşıyaka'da dün saat 10.14'te başka bir yangın çıktığını ifade eden Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her iki yangın da orman alanında başladı. Çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yapmış oldukları, yakmış oldukları bir ateşten maalesef. Birbirine yakın devam eden bu yangınlara 5 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel sevk ettik. Burada özellikle Yamanlar mevkisinde konut alanına yakın olması hasebiyle 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi, bir evin de çatısına isabet eden bir ateş parçası sebebiyle yangın çıktı ancak itfaiye tarafından söndürüldü."

Bölgedeki yangının rüzgarın şiddetine göre zaman zaman baskılandığını, zaman zaman da alevlenebildiğini aktaran Yumaklı, "Arkadaşlarımız gerekli tedbirlerini aldılar. Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edecek herhangi bir unsur yok burada. Üçüncü yangın İzmir Ödemiş'te Beydağı'nda iki çocuğun otluk alanda sigara içerken çıkarmış oldukları yangın maalesef. Bunlar da gözaltına alındı."

Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgede inanılmaz ve kararsız bir rüzgar var. Çok şükür şu ana kadar bütün bu yangınların tamamında herhangi bir can kaybı yok. Tabii ekosistemdeki canlıları artık bahsetmiyorum. Onlar için gerçekten son derece üzgünüm. Bu yangına da 3 uçak 1 helikopter, 10 kara aracı 63 personel sevk etmiştik. Bunun da enerjisi şu an için düşürülmüş vaziyette."

Bakan Yumaklı, İzmir Karşıyaka'da henüz ne kadar bir alanın yandığının belli olmadığını belirterek, "Bütün hava araçlarımızı çıkan yangınların tamamında kullanıyoruz. 3 gece görüşlü helikopterimiz çalıştı. Ancak onların da bir uçuş süreci, suresi var. Pilotların dinlenmesi var, işte ikmal yapacaklar, iniyorlar, kalkıyorlar. Şu an için sabaha kadar gece görüşlü herhangi bir şey çalışmayacak. Zaten ihtiyaç da yok." dedi.

Hava araçlarının yangını söndürmediğini, şiddetini azalttığını kaydeden Yumaklı, yerde çalışanların yangını söndürdüğünü söyledi.

"3 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor"

Yumaklı, İzmir'deki yangını çıkaran 3 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiğini, İzmir Ödemiş'te 2, Bolu'da 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Ülke olarak gerçekten çok iyi bir ekipman gücüne sahip olduklarına dikkati çeken Yumaklı, "Çok nitelikli yetişmiş arkadaşlarımız var. Yunanistan'daki uçakların ve helikopterin geri çağırılıp çağrılmadığına dair onda da bir polemik yapılmış. Dün sabah itibarıyla geldiler onlar zaten. Yani bize ihtiyacımız olduğu anda çektik. Ayrıca tekrar sizin vasıtanızla bütün vatandaşlarımızın bu 1 hafta özellikle ama 15 Eylül'e kadar lütfen ama lütfen yangına sebep olabilecek herhangi bir şey yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyorum, ısrar ediyorum, istirham ediyorum. Başka da nasıl söylenir bilmiyorum."