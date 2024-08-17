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Türkiye
AA 17.08.2024 00:27

Otağ 10 saat 35 dakika görev yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, ileri teknolojiye sahip yangın yönetim uçağı Otağ, bugün Göynük ve Karabük yangınında 10 saat 35 dakika uçtu.

Otağ 10 saat 35 dakika görev yaptı

Ülke genelinde şu ana kadar 73 yangın çıktı. Bunların 46'sı kontrol altına alındı, 27'sine müdahale devam ediyor.

Türkiye'de çıkan yangınların bazı illere göre dağılımına bakıldığında Aydın'da 6, Amasya'da 1, Antalya'da 7, Balıkesir'de 1, Bolu'da 1, Bingöl'de 1, Bitlis'te 1, Burdur'da 4, Bursa'da 4, Çankırı'da 2, Çanakkale'de 2, Denizli'de 1, Elazığ'da 1, Edirne'de 1, Isparta'da 2, İstanbul'da 2, İzmir'de 7, Kahramanmaraş'ta 1, Karabük'te 2, Kastamonu'da 1, Kütahya'da 4, Hatay'da 2, Manisa'da 3, Mersin'de 1, Muğla'da 5, Osmaniye'de 1, Samsun'da 1, Zonguldak'ta 1, Sakarya'da 1, Sinop'ta 1, Sivas'ta 2 yangın çıktığı görüldü.

Orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl ülke genelinde 105 helikopter, 26 uçak ve 14 İHA destek sağlıyor. Ayrıca 184'ü akıllı kule olmak üzere 776 gözetleme kulesi, 1686 arazöz ve 2 bin 655 ilk müdahale aracı yangınla mücadelede kullanılıyor. Orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla 15 bin 500 yangın işçisi, 4 bin teknik personel, 5 bin 500 orman muhafaza memuru ve 122 bin gönüllü görev yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı genişlettiği yangına müdahale filosu sayesinde yangınlara müdahale süresini 11 dakika civarına indirdi. Müdahalelerde öne çıkan ileri teknolojiye sahip yangın yönetim uçağı Otağ da bugün Göynük ve Karabük yangınında 10 saat 35 dakika uçtu.

Bakan Yumaklı yangın noktalarında

Öte yandan, İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla çalışmalar aralıksız yürütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı da çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı, çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bugün Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin havadan ve karadan inceleme yaptıktan sonra Dedeler köyünde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'ne geçmişti. Yumaklı, şu saatlerde de İzmir'deki yangın bölgesine gitmek üzere Ankara'dan yola çıktı.

Yumaklı, vatandaşlara orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

THK uçakları yangında hazır bulundu

Ayrıca, Türk Hava Kurumuna (THK) ait 2 yangın söndürme uçağı, Orman Genel Müdürlüğünün talimatıyla sabah saatlerinde İzmir Çeşme'deki yangına su atışıyla müdahale etti.

Daha sonra havadan İzmir Yamanlar bölgesinde geçen yangın söndürme uçakları, gün batımına kadar burada çalıştı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Yangın Orman Yangını İbrahim Yumaklı
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