5 ilde orman yangını

Türkiye'nin farklı kentlerinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün ülke genelinde belli bir seviye üzerinde yaklaşık 47 yangın çıktı. Bunların 30’u kontrol altına alındı, 17’sine müdahalemiz devam ediyor." açıklamalarında bulundu.

Aydın

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Alhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yönlendirildi.

Yangın bölgesinde gazetecilere açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının geniş bir alana yayıldığını söyledi.

Gündüz 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildiğini aktaran Canbolat, şöyle devam etti:

"Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşü olan bir helikopter çalışmaya devam edecek sabaha kadar. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğümüzün 38 aracı, 147 personeli de bölgede şu an mücadele etmekte. Sağlık Müdürlüğümüzün 15 personeli, 3 ambulansı, bir UMKE ekibi, bir UMKE tıbbi müdahale aracı bölgede görev yapmakta.

Yine jandarmamızdan 74 personel ve 16 araç görev yapmakta. Büyükşehrimizin 9 aracı ve 35 personeli de bölgede görev yapmakta. Örmepınar Mahallemizde de 45 kişiyi şu an itibarıyla yangının yaklaşması nedeniyle tahliye ettik. Geri kalan vatandaşlarımızı da tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Sabahın erken ışıklarıyla birlikte Orman Bölge Müdürlüğümüzün ve devletimizin bütün imkanları erken saatte tekrar yangına müdahale ile ilgili etkin bir mücadeleye devam edeceğiz."

"Takviye kuvvet talebinde bulunduk"

Tüm ekiplerin yoğun bir mücadele içinde olduğunu vurgulayan Canbolat, "Genel itibarıyla yangın kontrol altına alınamadı, rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Ümit ediyoruz ki rüzgar yavaşlar ve yangını kısa zamanda çevreleyip kontrol altına alırız. Mücadelemiz devam ediyor. Bütün ekiplerimiz canla başla mücadele etmeye devam ediyor. Ayrıca AFAD Başkanlığı üzerinden de çevre illerden yangına müdahale ile ilgili gerekli olan bütün ekipmanlar konusunda ve araçlar konusunda da takviye kuvvet talebinde bulunduk. Onlar da yola çıktı." diye konuştu.

İzmir

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam başlayan ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edilen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangınla mücadele sabaha kadar sürdü.

Gündüz saatlerinde yaklaşık hızı saatte 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle hava araçları bir süre yangına müdahale edemedi. Yangın, kara ekiplerinin müdahalesine rağmen büyük bölümü makilik olan alana yayıldı.

Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bazı evler ile bölgedeki bir hayvan barınağı tahliye edildi. Yangının bulunduğu bölgelere çıkan yollar trafiğe kapatıldı, jandarma ve polis güvenlik önlemi aldı.

Alevler bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkana sıçradı.

Öğleden sonra rüzgarın şiddetini düşürmesi üzerine hava araçları yeniden çalışmaya başladı. Helikopter ve uçaklar, yoğun olarak alevlerin bulunduğu alana su bırakıyor.

Yangın halen Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanlar ile bazı yerleşim yeri ve sanayi sitesinde sürüyor. Şehrin birçok noktasından yoğun duman görülürken, ormanlık alanlara yakın bölgelerdeki bazı ev ve araçlar, sıçrayan yangın nedeniyle zarar gördü.

Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek veriyor.

İzmir'de yangın binalara sıçradı. https://t.co/aiYaQgcA74 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 16, 2024

"Risk büyük ölçüde azaldı"

İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka'nın Yamanlar Mahallesi’nde başlayan yangının enerjisinin iyice düştüğünü ve riskin büyük ölçüde azaldığını belirterek, "Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir." dedi.

Elban, yaptığı yazılı açıklamada, Karşıyaka'daki yangın hakkında, "Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde çıkan yangınının enerjisi iyice düşmüş, risk büyük ölçüde azalmıştır. Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini vurgulayan Elban, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu zorlu süreçte, dayanışma içinde olmanın ve birbirimize destek vermenin önemini bir kez daha görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu tür felaketlere karşı daha dikkatli olmaya ve yangın güvenliği konusunda bilinçli davranmaya davet ediyoruz. Bu yoğun mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını umut ediyorum. Tekraren tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Pirinççi Mahallesi Güzderesi mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına helikopter ve uçak desteği de sağlandı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Bolu

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 10 helikopter, 90 arazöz, 96 araç ve iş makinesi destek veriyor.

Bölgede görev yapan 637 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Göynük-Nallıhan kara yolu trafiğe kapatıldı

Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Göynük-Nallıhan kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göynük ilçesi Bekirfakılar mevkisinde 15 Ağustos Perşembe günü meydana gelen ve devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı Göynük-Nallıhan yolu trafiğe kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınına ilişkin, "Burada temel amacımız şu anda yangının yayılımını durdurmak, yerleşim yerlerine sirayet etmesini önlemek, insanların can ve mal güvenliğini sağlamak." dedi.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 2 gün önce öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Umurlar köyüne gelen Polat, yetkililerden bilgi aldı.

Gece saatlerinde yangın alanını yüksek bir noktadan inceleyen Polat, daha sonra yangının söndürülmesinde görev alan personel ve vatandaşlarla sohbet etti.

Polat, gazetecilere, "Yeşil Vatan'ın" birçok yerinde başlayan ve bir kısmı da devam eden çok ciddi yangınlarla gün boyunca mücadele edildiğini söyledi.

Gecenin bu saatinde de yangınların söndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Polat, "Burada dün itibarıyla başlayan yangının ikinci günündeyiz. Yangınla mücadelemiz kara ve hava unsurlarımızla gün boyunca devam etti. Takdir edersiniz ki, hava araçlarımız gün batımıyla birlikte çalışma prensipleri itibarıyla inmek zorunda kaldılar. Bunlar yarın sabah gün doğumuyla birlikte tekrar mücadeleye katkı vermeye devam edecekler." ifadesini kullandı.

"Yangın yer yer örtü, yer yer tepe şeklinde kısmi olarak devam ediyor"

Polat, yangının etrafını çeviren kara unsurlarının çalışmalarına devam ettiğini aktararak, "Şu anda gecenin bu saatinde cansiperane bir şekilde yangının etrafını çeviren kara unsurlarımız Türkiye'nin dört bir yanından, Trabzon'dan, Antalya'dan, batısından, doğusundan gelen ateş kahramanlarımız yangının etrafını çevirmiş durumdadır. Burada temel amacımız şu anda yangının yayılımını durdurmak, yerleşim yerlerine sirayet etmesini önlemek, insanların can ve mal güvenliğini sağlamak. Yangın yer yer örtü, yer yer tepe şeklinde kısmi olarak devam ediyor. İnşallah yarın daha umutlu bir şekilde sabaha uyanacağız ve hava koşulları, meteoroloji koşulları uygun olduğu takdirde yarın çok daha olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Yangınla mücadele için Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda insanın Göynük'e geldiğini dile getiren Polat, bölgeye gelen görevlilerin, 10-15 saat yangınla mücadele eden yeşil vatan bekçilerinden görevi devralarak çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Manisa

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Gördes'ten Salihli ilçesi sınırlarına ulaşan yangın, 418 personel, 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer, 6 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve emniyet ve jandarmanın 4 TOMA'sı ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

2 ilçede 6 mahalle tahliye edildi

Bölgede Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Karayakup Mahallesi'nde mahalle camisi ile bazı iş yerleri de yandı.

Karayakup Mahallesi Mezarlığı'nda mezarlar ve ağaçlar yangında hasar görürken, 2010 yılında şehit olan Halil İbrahim Ertaş'a ait kabrin ve başındaki Türk bayrağının alevlerden etkilenmediği görüldü.

Muğla

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Beçin Çamovası yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinden çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.