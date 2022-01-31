Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da havaya ateş açan 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da havaya ateş açtıktan sonra araçla kaçan 3 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde polis ekipleri, sokakta havaya ateş açtıktan sonra araçla kaçan kişileri takibe aldı.
Polisin kovalamacası sonucu durdurulan araçta yapılan aramada, poşet içinde çok sayıda cep telefonu ve kesici aletler bulundu.
3 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca, şüphelilerin olayda kullandıkları ruhsatsız tabancayı bir otomobilin altına attıkları tespit edildi.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Manisa Polis
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