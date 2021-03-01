Son yıllarda toplu arı ölümlerine sık rastlanıyor.

Sebebi çoğu zaman aynı: Tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar.

[Fotoğraf: İHA]

Manisa'nın Salihli ilçesinde de 100 kovanda binlerce arı telef oldu.

Nedeni, çiftçilerin yabani otları kurutmak için kullandığı ilaçlar.

[Fotoğraf: İHA]

"Sebebi bilinçsiz yapılan ilaçlama"

Üretici Halil Avcı, "Arıcılıkla 25 yıldır uğraşıyorum. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. İlçe Tarım Müdürlüğü sebebin zirai ilaç olduğunu söyledi. Şu anda arıların yüzde 90'ı telef oldu. Maddi zararım 55-60 bin lira" dedi.

Üreticiler, arıların uçuş yapmadığı akşam saatlerinde zirai ilaçların uygulanmasını istiyor.

[Fotoğraf: İHA]

Arı ölümlerinin önüne geçilmesi için zehirsiz ilaçların kullanılması da öneriliyor.