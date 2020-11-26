Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da ağılda yangın: 40 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Demirci ilçesinde bir hayvan ağılında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken 40 hayvan yanarak can verdi.
Esenyurt Mahallesi Bağlarkurumu mevkiindeki Ali Tekin'e ait ağılda iddiaya göre sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ağılı sardı.
İtfaiye ekipleri, bölgede yol olmaması sebebiyle müdahalede zorluk yaşadı.
Orman İşletme Şefliği ekipleri, yol açma çalışmasının ardından itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında 40 küçükbaş hayvan telef oldu.
Etiketler: Yangın
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