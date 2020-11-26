Hakkari'de kar yağışı başladı, valilik uyardı
Hakkari kent merkezine mevsimin ilk karı yağarken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Hakkari Valiliği, yollardaki buzlanma ve dona karşı vatandaşların tedbir almasını istedi.
Hakkari'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.
Kent merkezi beyaza bürünürken, Merzan ve Berçelan mahallelerinde yollar karla kaplandı.
Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlandı.
Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışıysa hayatı olumsuz etkiliyor. İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlandı.
Ekipler, karla mücadele çalışmaları için hazır bekletiliyor.
Buzlanma ve don uyarısı
Hakkari Valiliği, yollarda oluşacak sis ve buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı:
"Şehiriçi ve şehirdışı ulaşım sağlayan sürücülerimizin kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını ve kar lastiği takarak yola çıkmalarını tavsiye ediyoruz."
Hakkari'de kar yağışı başladı— HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) November 26, 2020
Şehiriçi ve şehirdışı ulaşım sağlayan sürücülerimizin kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını ve kar lastiği takarak yola çıkmalarını tavsiye ediyoruz.
Lutfen; trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım.@idrisakbiyik pic.twitter.com/dSYtlkmXX8
- 15:10
- 15:04
- 15:10
- 14:52
- 14:47