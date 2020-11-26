Hakkari'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Kent merkezi beyaza bürünürken, Merzan ve Berçelan mahallelerinde yollar karla kaplandı.

[Fotoğraf: İHA]

Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışıysa hayatı olumsuz etkiliyor. İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Ekipler, karla mücadele çalışmaları için hazır bekletiliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Buzlanma ve don uyarısı

Hakkari Valiliği, yollarda oluşacak sis ve buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı:

"Şehiriçi ve şehirdışı ulaşım sağlayan sürücülerimizin kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını ve kar lastiği takarak yola çıkmalarını tavsiye ediyoruz."