Manisa'da 30 dönüm ekin tarlası yandı

Ormanlık alana yakın bölgedeki yangına ekipler kısa sürede müdahale ederken, çalışmalarda 2 adet yangın söndürme uçağı, 1 adet helikopter, 2 arasöz, 3 itfaiye aracı ve su tankerleri ve yaklaşık 50 personel çalışma yaptı.

Yangın, saat 17.45 sıralarında Saraçlar Mahallesi’nde meydana geldi.

F.H.Ç ve F.A. isimli şahıslara ait ekin tarlasında balya makinasından çıkan kıvılcımlar, havanın rüzgarlı olması sebebiyle yangına sebep oldu.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının ihbar edilmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve arasöz sevk edildi.

Hava takviyesi gönderildi

2 arasöz, 3 itfaiye aracı ve bölgedeki su tankerleri ile karadan müdahale başlarken, yangının ormanlık alana seyretmesiyle hava takviyesi de gönderildi.

2 yangın söndürme uçağı ile 1 helikopterin de destek verdiği söndürme çalışmalarında yaklaşık 2 saat içerisinde bölgedeki yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 30 dönüm alanda etkili olan ekin tarlası yangınında Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği, Kula Orman İşletme Şefliği, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ile mahalle sakinlerinden 50 kişi söndürme çalışmalarına katıldı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.